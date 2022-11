New York 22. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok večer vzrástli. Komodita tak zmazala nedávne veľké straty, ktoré spôsobili fámy, že Saudská Arábia a ďalší veľkí producenti zvažujú zvýšenie ťažby. Rijád to však poprel, čo naznačuje, že globálna ponuka zostane obmedzená.



Aliancia OPEC+ sa stretne 4. decembra, aby rozhodla o objeme ťažby v novom roku. Stretnutie sa uskutoční deň pred plánovaným začiatkom embarga Európskej únie na dovoz ruskej ropy spolu s plánom skupiny G7 na zavedenie cenového stropu na ropu z Ruska.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 19.24 h SEČ predával po 81,88 USD (79,70 eura). To bolo o 1,84 USD alebo 2,30 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,90 USD alebo 2,17 % na 89,35 USD za barel.



(1 EUR = 1,0274 USD)