New York 27. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok večer vzrástli, keďže obchodníci sa zamerali na neistotu týkajúcu sa potenciálneho prímeria v Gaze a tiež na očakávania, že producentská skupina OPEC+ v marci predĺži dobrovoľné zníženie dodávok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Izrael, palestínske hnutie Hamas aj katarskí sprostredkovatelia rokovaní sú opatrní, pokiaľ ide o pokrok smerom k prímeriu v Gaze po tom, čo americký prezident Joe Biden vyjadril dôveru, že je možné dosiahnuť prímerie a zastaviť boje počas ramadánu.



Zároveň útoky jemenských militantov raketami a dronmi na medzinárodnú lodnú dopravu v Červenom mori zvýšili náklady na prepravu energetických produktov a prispeli k napätejšej situácii na trhu.



Obchodníci očakávajú tiež, že producenti zo skupiny OPEC+ oznámia v marci predĺženie dobrovoľných produkčných kvót minimálne do júnového stretnutia ministrov. Medzitým sa objavili náznaky, že dopyt po rope v Číne by sa mohol zvýšiť a tlačiť ceny vyššie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v utorok o 18.38 h SEČ predával po 78,31 USD (72,13 eura). To bolo o 73 centov alebo 0,94 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 51 centov alebo 0,62 % na 83,04 USD za barel.



(1 EUR = 1,0856 USD)