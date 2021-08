Ceny ropy v utorok výrazne vzrástli

New York 10. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v utorok výrazne zotavili z niekoľkomesačných miním. Podporila ich správa, že dopyt po palivách v Indii bol v júli najvyšší od apríla, rovnako ako optimizmus, že pandémia môže pribrzdiť zotavovanie dopytu len dočasne. Ďalším pozitívnym faktorom bolo schválenie plánu investícií do infraštruktúry v americkom Senáte.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.27 h SELČ predával po 68,72 USD (58,62 eura). To bol o 2,24 USD alebo 3,37 % viac ako v pondelok (9. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 19.27 h SELČ predával s plusom 2,05 USD alebo 2,97 % po 71,09 USD za barel.



WTI aj Brent sa v pondelok oslabili približne o 2,5 % z dôvodu obáv vyvolaných nárastom počtu prípadov ochorenia COVID-19 v Ázii, predovšetkým v Číne.



(1 EUR = 1,1722 USD)