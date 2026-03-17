< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok vzrástli o viac než 2 %
Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom je kľúčovou tepnou svetového obchodu s ropou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 17. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli o viac než 2 %. Zvyšujú sa totiž pochybnosti, či americký prezident Donald Trump dokáže vytvoriť funkčnú koalíciu na eskortovanie tankerov cez Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa v utorok o 18.52 h SEČ predával s plusom o 2,65 USD alebo 2,64 % po 102,86 USD (89,20 eura) za barel (159 litrov). Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI stúpol o 2,10 USD alebo 2,25 % na 95,60 USD za barel.
Trump uviedol, že spojenci z NATO nechcú podporiť americké operácie proti Iránu. Dodal, že USA pomoc nepotrebujú. Washington pritom vyzýval partnerov, aby vyslali vojenské jednotky na ochranu tankerov prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Pohyb lodí cez túto strategickú trasu sa po iránskych útokoch výrazne obmedzil, čo spôsobilo jeden z najväčších výpadkov dodávok ropy v histórii.
„Rozsah narušenia dodávok je taký veľký, že trh len ťažko hľadá riešenie,“ uviedol komoditný stratég ING Warren Patterson. Dodal, že hoci administratíva USA hovorí o poistných garanciách a námorných eskortách, žiadne opatrenie zatiaľ neprijala. Eskortovanie komerčných lodí by podľa neho mohlo vystaviť vojenské plavidlá riziku útoku, takže USA zrejme s takýmto krokom počkajú, kým sa schopnosť Iránu útočiť na tankery výrazne nezníži.
Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom je kľúčovou tepnou svetového obchodu s ropou. V roku 2025 ním denne prechádzalo približne 13 miliónov barelov, čo predstavovalo asi 31 % celkových námorných dodávok ropy, uviedla konzultačná spoločnosť Kpler.
(1 EUR = 1,1531 USD)
