Singapur 14. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli po tom, ako prezident USA Donald Trump vyhlásil, že producenti zvažujú zníženie ťažby dohromady až o 20 miliónov barelov denne. To je viac ako dvojnásobok limitu, ktorý verejne oznámila aliancia OPEC+.



Aliancia, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, sa v nedeľu (12. 4.) dohodla na znížení ťažby o 9,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne v máji a júni. Cieľom dohody je podporiť ceny komodity po mesiacoch prudkého poklesu, keďže blokáda ekonomík pre pandémiu nového koronavírusu znižuje dopyt po rope.



Okrem aliancie by sa k dohode mali pripojiť aj ďalší veľkí producenti vrátane USA, Kanady a Nórska. To spolu s ďalšími opatreniami, ako je napríklad nákup skladových zásob, by malo viesť k zníženiu ponuky ropy na trhoch o 20 miliónov barelov denne.



Barel americkej ropy WTI s dodávkou v máji sa v utorok o 7.31 h SELČ predával po 22,54 USD (20,74 eura). To bolo o 13 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 20 centov na 31,94 USD za barel.



(1 EUR = 1,0867 USD)