Ceny ropy v utorok vzrástli

New York 13. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok podvečer vzrástli o vyše 1,5 % po tom, ako Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) uviedla, že obchodníci by mohli čeliť deficitu v dodávkach.



IEA vo svojej správe varovala, že spory najväčších svetových producentov z aliancie OPEC+, ktorým sa nepodarilo minulý týždeň dosiahnuť dohodu o ťažobných kvótach od augusta, môžu spôsobiť napätie v dodávkach ropy na trhy.



No zároveň rýchlo sa šíriaci variant delta nového koronavírusu, najmä v málo zaočkovanej juhovýchodnej Ázii, môže ohroziť zotavovanie dopytu po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v utorok o 18.38 h SELČ predával po 75,27 USD (63,55 eura). To bolo o 1,17 USD alebo 1,58 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,25 USD alebo 1,66 % na 76,41 USD za barel.



(1 EUR = 1,1844 USD)