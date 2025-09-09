< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok vzrástli
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 51 centov alebo 0,77 % na 66,53 USD za barel.
Autor TASR
New York 9. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok podvečer vzrástli po tom, čo izraelská armáda oznámila, že zaútočila na vedenie Hamasu v katarskom hlavnom meste Dauha. To znamená rozšírenie konfliktu na Blízkom východe. Katar, významný vývozca energií, útok odsúdil ako „zbabelý“. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 17.39 h SELČ predával po 62,79 USD (53,46 eura). To bolo o 53 centov alebo 0,85 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 51 centov alebo 0,77 % na 66,53 USD za barel.
Špekulácie o ďalších sankciách voči Rusku po tom, čo najväčší letecký útok Moskvy na Ukrajinu zapálil vládnu budovu v Kyjeve, podporili tiež ceny ropy. Americký prezident Donald Trump uviedol totiž, že je pripravený prejsť na druhú fázu reštrikcií.
Obchodníci predpokladajú, že Čína bude pokračovať v hromadení ropy pre obavy z nových sankcií proti Rusku, čo bude tlačiť ceny komodity nahor.
Okrem toho obchodníci vyčkávajú na najnovšie údaje o vývoji zásob ropy v USA, ktoré majú byť zverejnené v stredu (10. 9.) a mesačné správy OPEC a Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktoré majú byť zverejnené vo štvrtok (11. 9.).
(1 EUR = 1,1744 USD)
