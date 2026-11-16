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Ceny ropy v úvode pondelkového obchodovania klesli, neskôr sa zotavili
Export z Blízkeho východu cez Hormuzský prieliv sa totiž zotavil na takmer predvojnovú úroveň a produkcia čínskych rafinérií sa v októbri znížila, čo signalizuje slabší dopyt po rope.
Autor TASR
Singapur 16. novembra (TASR) - Ceny ropy v úvode pondelkového obchodovania klesli vzhľadom na očakávania prebytku ponuky. Export z Blízkeho východu cez Hormuzský prieliv sa totiž zotavil na takmer predvojnovú úroveň a produkcia čínskych rafinérií sa v októbri znížila, čo signalizuje slabší dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena severomorskej ropy Brent do 5.27 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke klesla o 54 centov, čiže o 0,6 %, na 95,30 USD (86,23 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa znížila o 22 centov, čiže o 0,3 %, na 88,34 USD za barel. Do 8.13 h SEČ sa však cena ropy Brent podľa údajov agentúry Bloomberg zotavila na 96,28 USD za barel a ľahkej americkej ropy na 89,08 USD za barel.
V piatok (13. 11.) ceny ropy uzavreli nižšie, keďže trh posudzoval známky menšieho geopolitického rizika, vyplývajúceho z vojny USA a Izraela proti Iránu, ktorá trvá už deviaty mesiac. Počas minulého týždňa ropa Brent zlacnela o 16 % a americká ľahká ropa o 13 %. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok uviedla, že vo štvrtom kvartáli tohto roka sa na globálnom trhu s ropou obnoví prebytok, pretože vývoz z Blízkeho východu sa napriek pokračujúcim útokom na lode zotavuje rýchlejšie ako globálny dopyt.
Ponuka ropy vo štvrtom kvartáli bude podľa IEA v priemere na úrovni 105 miliónov barelov denne, čo by malo byť o 1,7 milióna barelov viac ako prognózovaný dopyt. Nadol ceny ropy tlačia aj známky nižšieho dopytu v Číne, ktorá je jej druhým najväčším spotrebiteľom na svete. Najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu v pondelok ukázali, že rafinérie krajiny v októbri spracovali o 2 % ropy menej ako v predošlom mesiaci a medziročne o 8 % menej. Pokles objemu spracovania spolu s rastom domácej čínskej ťažby a dovozu naznačuje zvýšenie čínskych zásob ropy.
(1 EUR = 1,1052 USD)
Cena severomorskej ropy Brent do 5.27 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke klesla o 54 centov, čiže o 0,6 %, na 95,30 USD (86,23 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa znížila o 22 centov, čiže o 0,3 %, na 88,34 USD za barel. Do 8.13 h SEČ sa však cena ropy Brent podľa údajov agentúry Bloomberg zotavila na 96,28 USD za barel a ľahkej americkej ropy na 89,08 USD za barel.
V piatok (13. 11.) ceny ropy uzavreli nižšie, keďže trh posudzoval známky menšieho geopolitického rizika, vyplývajúceho z vojny USA a Izraela proti Iránu, ktorá trvá už deviaty mesiac. Počas minulého týždňa ropa Brent zlacnela o 16 % a americká ľahká ropa o 13 %. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok uviedla, že vo štvrtom kvartáli tohto roka sa na globálnom trhu s ropou obnoví prebytok, pretože vývoz z Blízkeho východu sa napriek pokračujúcim útokom na lode zotavuje rýchlejšie ako globálny dopyt.
Ponuka ropy vo štvrtom kvartáli bude podľa IEA v priemere na úrovni 105 miliónov barelov denne, čo by malo byť o 1,7 milióna barelov viac ako prognózovaný dopyt. Nadol ceny ropy tlačia aj známky nižšieho dopytu v Číne, ktorá je jej druhým najväčším spotrebiteľom na svete. Najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu v pondelok ukázali, že rafinérie krajiny v októbri spracovali o 2 % ropy menej ako v predošlom mesiaci a medziročne o 8 % menej. Pokles objemu spracovania spolu s rastom domácej čínskej ťažby a dovozu naznačuje zvýšenie čínskych zásob ropy.
(1 EUR = 1,1052 USD)