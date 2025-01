Houston 1. januára (TASR) - Ceny ropy v závere minulého roka vzrástli. Za celý rok cena Brentu však klesla, už druhý rok po sebe, a to približne o 3 %, keďže oživenie dopytu po pandémii sa zastavilo, čínska ekonomika zápasila s problémami a USA a ďalší producenti mimo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) dodali na trh viac ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent uzavrel v utorok (31. 12.), posledný deň minulého roka, obchodovanie pri cene 74,64 USD (71,84 eura) za barel (159 litrov). To bolo o 65 centov alebo 0,88 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na americkú ľahkú ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrástla v utorok o 73 centov alebo 1,03 % na 71,72 USD za barel.



Cena Brent bola na záver obchodovania približne o 3 % nižšia než 77,04 USD/barel na konci predchádzajúceho roka 2023, zatiaľ čo cena WTI zostala zhruba na rovnakej úrovni ako pred rokom.



V septembri sa cena Brentu po prvýkrát od decembra 2021 dostala pod hranicu 70 USD za barel. Celý rok sa vo všeobecnosti pohybovala pod maximami zaznamenanými v pár predchádzajúcich rokoch, keď sa po pandémii oživil dopyt a začali sa cenové šoky v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.



Analytici odhadujú, že ceny ropy sa budú v roku 2025 pravdepodobne pohybovať okolo úrovne 70 USD za barel v dôsledku slabého čínskeho dopytu a rastúcich globálnych dodávok.



Slabší výhľad dopytu, najmä v Číne, prinútil OPEC a Medzinárodnú agentúru pre energetiku (IEA) znížiť svoje prognózy rastu dopytu po rope na roky 2024 aj 2025.



Podľa IEA trh s ropou vstupuje do roku 2025 v prebytku, a to aj po tom, čo OPEC a jeho spojenci odložili svoj plán na začiatok postupného zvyšovania produkcie až do apríla 2025 vzhľadom na klesajúce ceny komodity.



Produkcia ropy v USA vlani v októbri vzrástla o 259.000 barelov denne na rekordnú úroveň 13,46 milióna barelov/deň, keďže dopyt dosiahol najsilnejšie úrovne od pandémie, ukázali v utorok údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). Tento rok predpokladá zvýšenie domácej produkcie na nový rekord 13,52 milióna barelov denne.



Zásoby ropy v USA medzitým minulý týždeň klesli, zatiaľ čo zásoby paliva vzrástli, naznačili v utorok predbežné údaje Amerického ropného inštitútu (API).



Konkrétne, podľa API zásoby ropy klesli v týždni do 27. decembra o 1,4 milióna barelov, zásoby benzínu vzrástli o 2,2 milióna barelov a zásoby ropných destilátov o 5,7 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0389 USD)