Ceny ropy v závere tohto obchodného týždňa vzrástli

New York 20. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (18. 12.), posledný deň tohto obchodného týždňa, zvýšili aj napriek neustálemu rastu nových prípadov ochorenia COVID-19 na celom svete. Komodita si pripísala zisk aj za celý týždeň, už siedmy raz po sebe. Dôvodom je nádej na trhoch, že dopyt po energiách bude postupne stúpať po tom, čo viaceré štáty začali s očkovaním vrátane USA, kde úrady v piatok schválili ďalšiu vakcínu.



Ropu podporuje aj nedávne rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov z aliancie OPEC+ spomaliť tempo plánovaného uvoľňovania ťažobných limitov a zvyšovania dodávok komodity na trhy v budúcom roku.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 49,10 USD (40,05 eura). To bolo o 74 centov alebo 1,5 % viac ako v predchádzajúci deň.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok do konca obchodovania zvýšila o 76 centov alebo 1,5 % a na 52,26 USD za barel.



Počas piatka sa cena WTI nakrátko vyšplhala 49,28 USD/barel a bola tak najvyššia od februára a cena Brentu sa dotkla hranice 52,48 USD za barel, čo bolo zase najviac od marca.



(1 EUR = 1,2259 USD)