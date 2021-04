New York 11. apríla (TASR) - Ceny ropy v závere tohto obchodného týždňa klesli. Dôvodom boli obavy investorov o dopyt po komodite, keďže mnohé krajiny zápasia s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Aj vyhliadky na zvýšenie dodávok na trhy od veľkých producentov z aliancie OPEC+ od nasledujúceho mesiaca, negatívne ovplyvnili ceny ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji uzavrel v piatok (9.4.) obchodovanie pri cene 59,32 USD (49,90 eura). To bolo o 28 centov alebo 0,5 % menej ako deň predtým. Za celý týždeň sa cena WTI znížila o viac ako 3 %.



Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok do konca obchodovania zlacnel o 23 centov alebo 0,36 % na 62,97 USD za barel.



Rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov postupne zvyšovať produkciu o 2 milióny barelov denne v období od mája do júla, vyvolalo obavy z možnej nadmernej ponuky ropy na trhu, ak obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 zostanú v platnosti dlhšie.