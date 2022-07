Ceny ropy v závere tohto obchodného týždňa vzrástli

New York 3. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (1. 7.), posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli o viac ako 2 %, keďže výpadky dodávok z Líbye a očakávané odstávky v Nórsku prevážili nad obavami, že spomalenie globálnej ekonomiky by mohlo znížiť dopyt.



Existuje obava, že ohlásený štrajk pracovníkov v ropnom a plynárenskom priemysle v Nórsku 5. júla by mohol mať za následok pokles produkcie ropy v krajine o približne 8 % alebo o 320.000 barelov ropného ekvivalentu denne.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste uzavrel piatok obchodovanie pri cene 108,43 USD (104,01 eura). To bolo o 2,67 USD alebo 2,5 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 2,60 USD alebo 2,4 % na 111,63 USD za barel.



Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila o 0,8 %, zatiaľ čo cena Brentu za sedem dní do 1. júla klesla o 1,3 %.



Oba kontrakty si za jún pripísali straty, po prvýkrát od novembra 2021.



(1 EUR = 1,0425 USD)