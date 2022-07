Ceny ropy v závere obchodného týždňa klesli

New York 24. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (22. 7.) klesli, pričom cena americkej WTI sa dostala pod hranicu 95 USD za barel, po prvý raz od apríla. Trhy tak zareagovali na oznámenie Európskej únie (EÚ), že umožní ruským spoločnostiam vo vlastníctve štátu dodávať ropu do tretích krajín v rámci úpravy sankcií, na ktorých sa tento týždeň dohodli členské štáty bloku.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 94,70 USD (92,93 eura). To bolo o 1,65 USD alebo 1,7 % menej ako v predchádzajúci deň.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 66 centov alebo 0,6 % na 103,20 USD.



Aj za celý týždeň cena WTI klesla, už tretíkrát po sebe. Prispeli k tomu aj údaje o znížení dopytu po benzíne v USA uprostred vrcholiacej letnej motoristickej sezóny takmer o 8 % oproti minulému roku pre rekordné ceny palív na čerpacích staniciach.



Obchodovanie s ropou bolo v uplynulých týždňoch kolísavé, keďže obchodníci na jednej strane zvažovali ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré by mohlo viesť k poklesu dopytu po rope, a na strane druhej zvažovali obmedzené dodávky z Ruska. Ale po úprave sankcií voči Rusku budú môcť štátne spoločnosti Rosnefť a Gazprom dodávať ropu do tretích krajín, aby sa obmedzili riziká pre globálnu energetickú bezpečnosť.



(1 EUR = 1,019 USD)