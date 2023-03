Ceny ropy v závere týždňa klesli, Brent skončil pod 75 USD/barel

New York 26. marca (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa klesli, pričom cena ropy Brent ukončila obchodovanie pod hranicou 75 USD za barel (159 litrov). Vývoj na ropnom trhu ovplyvnil najmä pokles akcií európskych bánk, na druhej strane však aj vyhlásenie americkej ministerky energetiky, že Spojené štáty budú dopĺňať strategické ropné rezervy omnoho dlhšie, než sa čakalo. To znamená nižší než pôvodne predpokladaný dopyt na trhu. Za celý týždeň však ceny ropy vzrástli, aj keď rast bol zhruba štvrtinový v porovnaní s rozsahom prepadu v predchádzajúcom týždni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla na záver piatkového obchodovania (24. 3.) o 92 centov, alebo 1,21 % na 74,99 USD (69,79 eura) za barel. Za celý týždeň však vzrástla zhruba o 2,8 %. Na porovnanie, v predchádzajúcom týždni zaznamenala pokles o 12 %, čo predstavovalo jej najvýraznejší pokles od decembra minulého roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla v závere piatkového obchodovania o 70 centov (1 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 69,26 USD/barel. Za týždeň však podobne ako cena Brentu zaznamenala rast, a to o 3,8 %. Aj v tomto prípade bol však rast slabý v porovnaní s poklesom za predchádzajúci týždeň, za ktorý cena WTI klesla približne o 13 %, najviac od apríla 2022.



Akcie európskych bánk zaznamenali v piatok výrazný pokles v obave trhov, že najväčší problém v bankovom sektore od finančnej krízy z roku 2008 sa tak skoro neskončí. Najviac klesli akcie najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank a švajčiarskej UBS, výrazne však klesli aj akcie ďalších európskych bánk, ako Commerzbank, Société Générale, Barclays a BNP Paribas.



Tlak na ceny ropy zvýšilo aj posilnenie kurzu dolára, do veľkej miery však ceny ropy ovplyvnilo vyjadrenie americkej ministerky energetiky Jennifer Granholmovej na pôde Kongresu, že dopĺňanie strategických zásob ropy môže trvať aj niekoľko rokov. Jej slová tak znamenajú ústup od októbrových vyhlásení Bieleho domu o plánoch na dokúpenie ropy do strategických rezerv. Tie sú pritom na najnižšej úrovni od roku 1983.



Čiastočne ceny ropy podporili očakávania vyššieho dopytu zo strany Číny. Na tie poukázali vyhlásenia banky Goldman Sachs, že dopyt najväčšieho dovozu ropy na svete po komoditách sa v poslednom období zvyšuje.



Navyše, podpredseda ruskej vlády Alexander Novak informoval, že pôvodne oznámené zníženie produkcie ropy v Rusku o 500.000 barelov denne bude platiť voči produkcii z februára. Tá dosiahla 10,2 milióna barelov/deň. To znamená, že Rusko mieni produkovať v období marec až jún zhruba 9,7 milióna barelov ropy denne, čo predstavuje miernejší pokles ťažby, než Moskva pôvodne naznačovala.



(1 EUR = 1,0745 USD)