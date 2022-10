Ceny ropy v závere týždňa klesli o vyše 1 %, celkovo zaznamenali rast

New York 30. októbra (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa klesli o viac než 1 %, keď trhy reagovali na najnovšie informácie z Číny o opätovnom sprísnení protipandemických opatrení. Za celý týždeň však cena Brentu aj WTI zaznamenali rast, k čomu prispeli dobré hospodárske výsledky viacerých firiem, ako aj nečakane pozitívny vývoj niektorých veľkých ekonomík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri v závere piatkového obchodovania (28. 10.) klesla o 1,19 USD (1,23 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 95,77 USD (96,24 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla na konci obchodovania o 1,18 USD alebo 1,32 %, pričom obchodovanie ukončila na úrovni 87,90 USD/barel. Za celý týždeň však cena Brentu vzrástla približne o 2 % a cena WTI o 3 %.



Pod pokles cien ropy počas piatka sa podpísala najmä Čína, kde viaceré mestá opäť pristúpili k sprísneniu opatrení proti ochoreniu COVID-19. Ako uviedla čínska Národná zdravotná komisia, vo štvrtok (27. 10.) bolo v krajine evidovaných 1506 nových prípadov infekcií, pričom deň predtým to bolo 1264. Prísna politika Pekingu, ktorý stále uplatňuje voči ochoreniu COVID-19 nulovú toleranciu, vyvoláva obavy na trhoch z poklesu dopytu po rope.



Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej najnovšej prognóze uviedol, že rast čínskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 3,2 %. Oproti predchádzajúcej prognóze z apríla to predstavuje zhoršenie odhadu o 1,2 percentuálneho bodu. Na porovnanie, v roku 2021 vzrástla čínska ekonomika o 8,1 %.



Pozitívne však ceny ropy ovplyvnili informácie z USA o raste ekonomiky v 3. kvartáli. Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov vzrástol v 3. štvrťroku o 2,6 %, čo bol prvý rast v tomto roku po dvoch kvartáloch poklesu. Navyše aj nemecká ekonomika, najväčšia ekonomika Európskej únie, zaznamenala v 3. štvrťroku nečakaný rast, napriek vysokej inflácii a obavám z dôsledkov energetickej krízy.



(1 EUR = 0,9951 USD)