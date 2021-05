Ceny ropy v závere týždňa klesli približne o 2 %

New York 2. mája (TASR) - Ceny ropy ukončili tento týždeň približne dvojpercentným poklesom. Náladu na trhoch stále ovplyvňuje nepriaznivá pandemická situácia v Indii, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete.



India zaznamenala v piatok (30. 4.) viac než 386.000 nakazených novým koronavírusom za jeden deň, čo predstavovalo denný rekord. Už na ďalší deň ho prekonala počtom vyše 400.000 nakazených. Celkovo 401.993 novoinfikovaných predstavoval najvyšší denný prírastok na svete zaznamenaný počas pandémie. Hlavné mesto Naí Dillí následne oznámilo, že lockdown, ktorý sa mal skončiť v pondelok (3. 5.), sa predlžuje o ďalší týždeň.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla v závere piatkového obchodovania 66,76 USD (55,26 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,29 USD (1,90 %). Exspirujúci júnový kontrakt na Brent dosiahol 67,25 USD/barel. To znamená pokles o 1,31 USD.



Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni. Na záver piatkového obchodovania klesla o 1,43 USD (2,20 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 63,58 USD za barel.



(1 EUR = 1,2082 USD)