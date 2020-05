Ceny ropy v závere týždňa klesli, za celý týždeň však zaznamenali rast

New York 23. mája (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa klesli, pričom cena Brentu skĺzla o takmer 3 %. Trhy znepokojili neistota spojená s ďalším vývojom čínskej ekonomiky, ako aj opätovný rast napätia medzi Pekingom a Washingtonom. Obidva faktory môžu negatívne zasiahnuť do dopytu po rope. Vďaka vývoju v predchádzajúcich dňoch však za celý týždeň zaznamenali ceny komodity výrazný rast.



Po raste na začiatku týždňa zamierili ceny ropy v piatok (22. 5.) nadol. Trhy znervózneli po informáciách, že čínska vláda prvýkrát za tri desaťročia nestanoví cieľ hospodárskeho rastu. Peking zároveň prisľúbil zvýšenie vládnych výdavkov s tým, že pandémia nového koronavírusu naďalej nepriaznivo zasahuje do vývoja ekonomiky.



Nervozitu na trhoch zvýšil aj opätovný rast napätia medzi Pekingom a Washingtonom. USA najnovšie skritizovali plány Číny prevziať kontrolu nad legislatívou v oblasti bezpečnosti na území Hongkongu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom klesla na záver piatkového obchodovania o 93 centov (2,6 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 35,13 USD (32,22 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI uzatvorila obchodovanie na úrovni 33,25 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 67 centov alebo 1,98 %.



Vďaka vývoju cien počas týždňa však za celý týždeň zaznamenali ceny ropy výrazný rast. Cena Brentu sa za ostatný týždeň zvýšila o 8 % a cena WTI až o 13 %.



(1 EUR = 1,0904 USD)