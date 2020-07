Ceny ropy klesli, ale za celý týždeň sa menili iba minimále

New York 19. júla (TASR) - Ceny ropy uzatvorili tento týždeň miernym poklesom. Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvnil rast nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo viedlo k oslabeniu dopytu. Navyše, štáty produkujúce ropu sa dohodli na zmiernení pôvodných škrtov v oblasti ťažby.



Po aprílovom 30-percentnom prepade sa dopyt po palivách v nasledujúcom období zvýšil, aj naďalej však zostal pod úrovňou spred nástupu pandémie. Navyše, po opätovnom raste nových prípadov nového koronavírusu dopyt po palivách v USA klesol. A výrazný rast nových prípadov zaznamenali nielen Spojené štáty, ale aj Austrália či Španielsko a počet prípadov sa zvyšuje tiež v Indii a Brazílii.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla na záver piatkového (17. 7.) obchodovania 43,14 USD (37,75 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 23 centov (0,53 %).



Vo štvrtok pokles dosiahol približne 1 %, keď trhy zareagovali na rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, zmierniť rozsah produkčných škrtov od augusta na 7,7 milióna barelov denne. Od mája platí medzi štátmi OPEC+ dohoda o rekordnej redukcii ťažby o 9,7 milióna barelov denne.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla na záver piatkového obchodovania 40,59 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 16 centov (0,39 %). Čo sa týka vývoja za celý týždeň, ani v jednom prípade sa cena príliš nemenila.



(1 EUR = 1,1428 USD)