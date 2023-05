Ceny ropy v závere týždňa klesli, za týždeň však vzrástli

Houston 21. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver piatkového obchodovania (19. 5.) pokles, keď náladu na trhoch ovplyvnili obavy, že v USA sa nemusí podariť dosiahnuť dohodu o zvýšení dlhového stropu. To by pre Spojené štáty znamenalo technický bankrot s rozsiahlymi následkami pre ekonomiku a dopyt po rope. Negatívne na ceny ropy zapôsobilo aj vyhlásenie šéfa americkej centrálnej banky, že inflácia je stále vysoká. Za celý týždeň však ceny ropy vzrástli, prvýkrát za posledný mesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla v závere piatkového obchodovania o 28 centov (0,37 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 75,58 USD (69,93 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom, ktorý exspiruje v pondelok, klesla o 31 centov, alebo 0,43 % a obchodovanie uzatvorila na úrovni 71,55 USD/barel.



Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch zaznamenala rast, prvý za mesiac. Ako v prípade Brentu, tak v prípade americkej WTI sa cena komodity za celý týždeň zvýšila približne o 2 %.



Spočiatku ceny ropy v piatok rástli, ku koncu obchodovania však stratili viac než dolár, keď republikáni v Snemovni reprezentantov a administratíva prezidenta Joea Bidena oznámili, že rokovania o zvýšení stropu pozastavili. Vyjednávačom pritom nezostáva veľa času. Po oznámení dohody ju ešte musia schváliť obe komory Kongresu a podľa ministerstva financií už 1. júna nebude mať vláda dosť peňazí na financovanie všetkých svojich záväzkov. Zástupca Bieleho domu však uviedol, že dohoda je stále možná.



Náladu na trhoch ovplyvnili aj vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeromea Powella, že inflácia je naďalej "vysoko nad inflačným cieľom Fedu". Zároveň dodal, že čo sa týka ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb, žiadne rozhodnutie zatiaľ nepadlo.



Naopak, čiastočne ceny ropy podporilo vyhlásenie americkej ministerky financií Janet Yellenovej, ktorá na stretnutí so šéfmi amerických bánk uviedla, že bankový systém USA je stále silný a zdravý. Navyše, ako informovala spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ťažobných vrtov, ktoré signalizujú budúcu produkciu, klesol tento týždeň o 11 na 575 vrtov. To predstavuje najvýraznejší pokles od septembra 2021.



(1 EUR = 1,0808 USD)