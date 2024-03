Ceny ropy v závere týždňa klesli, za týždeň bol ich pohyb minimálny

New York 23. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa mierny pokles a aj za celý týždeň boli zmeny minimálne. Na jednej strane ich smerom nadol posunuli šance na uzatvorenie prímeria v Gaze, na druhej strane však rozsah poklesu obmedzuje pokračujúca vojna na Ukrajine a čiastočný vplyv mali aj informácie z USA o poklese počtu ropných vrtov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla k záveru piatkového obchodovania (22. 3.) o 35 centov (0,41 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 85,43 USD (78,93 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala pokles o 44 centov (0,54 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 80,63 USD/barel.



Za celý týždeň sa ceny ropy vyvíjali odlišne, keď cena Brentu vzrástla a cena WTI zaznamenala pokles. V obidvoch prípadoch však boli zmeny iba mierne a nepresiahli 1 %.



"Každý čaká, čo prinesie tento víkend pre Pásmo Gazy," povedal John Kilduff z Again Capital v New Yorku. Dodal, že prípadný úspech mierových rokovaní môže prispieť aj k ukončeniu útokov jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori. Podľa amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena by rokovania v Katare mohli priniesť dohodu o prímerí medzi Izraelom a palestínskym Hamasom.



Prípadné prímerie by tak zmiernilo riziká pri exporte ropy z regiónu Blízkeho východu. Pokles cien komodity však na druhej strane obmedzili informácie o poklese počtu ropných vrtov v USA. Spoločnosť Baker Hughes uviedla, že počet aktívnych ropných vrtov v Spojených štátoch, ktorý je indikátorom budúcej ťažby, v tomto týždni klesol. To signalizuje zníženie produkcie v najbližšom období.



(1 EUR = 1,0823 USD)