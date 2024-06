Ceny ropy v závere týždňa klesli

New York 23. júna (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (21. 6.), v posledný deň tohto obchodného týždňa, znížili. Dôvodom boli obavy investorov, že globálny rast dopytu po rope by mohol zasiahnuť silný americký dolár a tiež negatívne ekonomické správy z niektorých častí sveta. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ceny ropy klesli napriek známkam zlepšujúceho sa dopytu po komodite v USA, kde sa zásoby ropy aj palív minulý týždeň znížili. Americký dolár však vzrástol na sedemtýždňové maximum v porovnaní s košom iných mien v reakcii na trpezlivý prístup Federálneho rezervného systému (Fed) k znižovaniu úrokových sadzieb, ktorý je v kontraste s postupom iných veľkých centrálnych bánk. Silnejší dolár tak môže tlmiť dopyt po rope, keďže zdražuje jej nákup pre držiteľov iných mien.



K poklesu cien ropy v piatok prispeli aj správy o spomalení aktivity v súkromnom sektore eurozóny a Británie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 80,73 USD (75,53 eura). To bolo o 56 centov alebo 0,7 % menej ako v predchádzajúci deň.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 47 centov alebo 0,6 % na 85,24 USD za barel.



Za celý tento týždeň ceny oboch kontraktov vzrástli o približne 3 % po zvýšení o 4 % za predchádzajúci týždeň.



(1 EUR = 1,0688 USD)