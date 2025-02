Ceny ropy v závere týždňa klesli

New York 2. februára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (31. 1.), posledný deň tohto obchodného týždňa, znížili, keďže investori očakávali, že USA cez víkend zavedú clá vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 72,53 USD (69,79 eura). To bolo o 20 centov alebo 0,3 % menej ako v predchádzajúci deň.



Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent, ktorý v piatok vypršal, zlacnel o 11 centov na 76,76 USD za barel. Aktívnejší aprílový kontrakt klesol o 31 centov na 75,58 USD/barel.



Za celý týždeň sa cena WTI znížila o 2,9 % a cena Brentu o 2,1 %.



Americký prezident Donald Trump v sobotu (1. 2.) podpísal príkaz na zavedenie ciel na dovoz tovaru z Mexika a Kanady vo výške 25 % a desaťpercentné clá na tovar z Číny.



Na energetické produkty z Kanady sa bude vzťahovať clo vo výške 10 %, ale na mexický dovoz energií sa bude vzťahovať plné 25-percentné clo. Trump pôvodne plánoval 25-percentné clo na všetok tovar z Kanady, ale nakoniec znížil clo na ropu v snahe zmierniť vplyv na ceny palív v USA.



USA dovážajú približne 4 milióny barelov kanadskej ropy denne, z čoho 70 % spracúvajú rafinérie na Stredozápade. Dovážajú tiež viac ako 450.000 barelov mexickej ropy denne, najmä pre rafinérie sústredené okolo Mexického zálivu.



Mnohí Američania sa podľa CNN spoliehajú na energetické produkty z Kanady vrátane benzínu z kanadskej ropy a vykurovacieho oleja. Po zavedení ciel by sa ich náklady na tieto produkty mohli zvýšiť, čo zasiahne dopyt.



(1 EUR = 1,0393 USD)