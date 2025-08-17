Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy v závere týždňa klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vývoj na trhu v piatok ovplyvnili aj slabšie ekonomické údaje z Číny, ktoré vyvolali obavy o dopyt po palivách.

Autor TASR
New York 17. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (15. 8.), posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli, keďže investori vyčkávali na rokovania medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ktoré by podľa niektorých mohli viesť k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu pre vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 62,80 USD (53,73 eura). To bolo o 1,16 USD alebo 1,8 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 99 centov alebo 1,5 % na 65,85 USD za barel.

Za celý týždeň sa cena WTI znížila o 1,7 % a cena Brentu o 1,1 %.

Vývoj na trhu v piatok ovplyvnili aj slabšie ekonomické údaje z Číny, ktoré vyvolali obavy o dopyt po palivách. A takisto prognózy rastúceho prebytku na trhu s ropou, keďže aliancia producentov ropy OPEC+ zvyšuje ťažbu, ako aj vyhliadky na dlhšie trvajúce vyššie úrokové sadzby v USA.

Aj počet ropných vrtných plošín, ukazovateľ budúcej ponuky, sa tento týždeň zvýšil o jednu na 412, ukazujú údaje spoločnosti Baker Hughes.

(1 EUR = 1,1688 USD)
