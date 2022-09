Ceny ropy v závere týždňa mierne vzrástli,za týždeň klesli o skoro 2 %

New York 18. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa mierny rast, k čomu prispelo oslabenie kurzu dolára a správy o dočasnom zastavení vývozu ropy z kľúčového terminálu v Basre koncom týždňa. Rast bol však minimálny a za celý týždeň ceny ropy klesli, keďže trhy sa pripravujú na ďalšie sprísnenie menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri sa na záver piatkového obchodovania (16. 9.) zvýšila o 51 centov (0,56 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 91,35 USD (91,77 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom uzatvorila obchodovanie na úrovni 85,11 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou sa tak zvýšila o jeden cent, čo znamená 0,01 %.



Ceny nahor posunulo mierne oslabenie kurzu americkej meny v závere týždňa, ako aj správy z piatka o pozastavení exportu ropy z terminálu v Basre po tom, ako v dôsledku trhliny unikol väčší objem ropy. Počas víkendu sa však vývoz ropy z terminálu začal postupne obnovovať.



Za celý týždeň však na ceny ropy pôsobil silný dolár, ako aj informácie o pravdepodobnom ďalšom výraznom zvýšení úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. To by znamenalo ďalší tlak na ekonomiku a zníženie dopytu po rope. Zasadnutie menového výboru Federálneho rezervného systému (Fed) je naplánované na 20. a 21. septembra. V obidvoch prípadoch sa ceny ropy za celý týždeň znížili o takmer 2 %.



Od začiatku 3. štvrťroka do dnešných dní klesla cena Brentu aj WTI približne o 20 %. To je najvýraznejší kvartálny percentuálny pokles od začatia pandémie nového koronavírusu na začiatku roka 2020.



(1 EUR = 0,9954 USD)