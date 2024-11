Ceny ropy v závere týždňa mierne vzrástli, za týždeň sa však prepadli

New York 2. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa mierny rast a cena Brentu uzatvorila obchodovanie nad 73 USD za barel (159 litrov). Trhy ku koncu týždňa výrazne ovplyvňovali najmä správy o prípravách Iránu na odvetný útok voči Izraelu z územia Iraku. Rozsah rastu však zmiernili informácie o rekordnej produkcii ropy v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári vzrástla v piatok (1. 11.) ku koncu obchodovania o 29 centov (0,40 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 73,10 USD (67,16 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom vzrástla v závere obchodovania o 23 centov (0,29 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 69,49 USD/barel.



Počas piatkového obchodovania zaznamenali ceny ropy rast o takmer 3 %. Trhy vtedy ovplyvnili informácie amerického spravodajského portálu Axios, že Irán sa pripravuje na útok na Izrael z irackého územia. Podľa portálu, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje z prostredia izraelských tajných služieb, Teherán plánuje uskutočniť útok v najbližších dňoch, pravdepodobne ešte pred 5. novembrom, keď sa v USA konajú prezidentské voľby.



Okrem toho ceny ropy podporili správy o tom, že ropné zoskupenie OPEC+ by mohlo odložiť na december plánované zvýšenie ťažby. Odhaduje sa, že zvýšenie produkcie by členovia OPEC+ mohli posunúť o jeden či viac mesiacov.



Neskôr však do vývoja cien zasiahli informácie o produkcii ropy v USA. Úrad pre energetické informácie (EIA) tento týždeň oznámil, že produkcia ropy v Spojených štátoch dosiahla rekordných 13,5 milióna barelov denne. Zároveň dodal, že za rok 2024 by ťažba v Spojených štátoch mala dosiahnuť rekord na úrovni 13,2 milióna barelov/deň a v budúcom roku 13,5 milióna barelov denne.



Výsledkom bolo spomalenie pôvodného rastu cien ropy ku koncu obchodovania a za celý týždeň cena Brentu klesla približne o 4 % a cena WTI zhruba o 3 %. Týždenný vývoj výrazne ovplyvnil pondelok (28. 10.), keď trhy reagovali na fakt, že Izrael sa pri svojom útoku na Irán vyhol iránskym ropným zariadeniam. V tento deň zaznamenali ceny ropy pokles o viac než 6 %.



(1 EUR = 1,0885 USD)