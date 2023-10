Ceny ropy v závere týždňa prudko vzrástli

New York 15. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (13. 10.), posledný deň tohto obchodného týždňa, prudko vzrástli, takmer o 6 %. Dôvodom boli obavy zo zhoršenie už aj tak napätých dodávok komodity na trhy pre konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a rozhodnutie Spojených štátov sprísniť sankcie na vývoz ropy z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



USA uvalili sankcie na dve spoločnosti, ktorých tankery porušili cenový strop na ruskú ropu. Rusko je pritom druhým najväčším svetovým producentom ropy a kľúčovým exportérom. Prísnejšia americká kontrola jeho dodávok by mohla viesť k ich obmedzeniu. A eskalácia napätia na Blízkom východ by mohla ohroziť dodávky z tohto kľúčového regiónu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 87,69 USD (83,32 eura). To bolo o 4,78 USD alebo 5,8 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Za celý týždeň stúpla cena WTI o 6 %.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 4,89 USD alebo 5,7 % na 90,89 USD za barel. Za celý týždeň kontrakt zdražel o 7,5 %, čo bol jeho najväčší týždenný zisk od februára.