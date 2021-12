Ceny ropy v závere týždňa strmo klesli

New York 19. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (17. 12.), posledný deň tohto obchodného týždňa, strmo klesli. Dôvodmi sú obavy o dopyt pre rýchle šírenie variantu omikron nového koronavírusu a opätovné zavádzanie prísnych obmedzení pohybu vo viacerých krajinách.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 70,86 USD (62,54 eur). To bolo o 1,52 USD alebo 2,1 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,50 USD alebo 2 % na 73,52 USD za barel.



Za celý týždeň sa cena WTI znížila o 1,3 % a cena Brentu o 2,6 %.



Počet nových prípadov nákazy variantom omikron v mnohých krajinách prudko stúpa. Dánska premiérka Mette Frederiksenová v piatok uviedla, že jej vláda navrhne obmedzenia na zastavenie jeho šírenia.



V Spojených štátoch priviedlo rýchle šírenie variantu omikron niektoré firmy k pozastaveniu plánov na návrat pracovníkov do kancelárií.



(1 EUR = 1,1330 USD)