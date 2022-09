Ceny ropy v závere týždňa strmo klesli na osemmesačné minimum

New York 25. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (24.9.), v posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli približne o 5 % na osemmesačné minimum. Prispeli k tomu posilnenie amerického dolára, ktorý dosiahol svoju najvyššiu úroveň za vyše dve desaťročia a obavy, že rastúce úrokové sadzby centrálnych bánk privedú hlavné ekonomiky do recesie, čo povedie k zníženiu dopytu po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri uzavrel v piatok obchodovanie na úrovni 78,74 USD (80,72 eura). To bolo o 4,75 USD alebo 5,7 % menej ako na konci predchádzajúceho dňa. Za celý týždeň sa cena WTI znížila približne o 7 %.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla v piatok o 4,31 USD alebo 4,8 % na 86,15 USD, pričom za celý týždeň sa znížila zhruba o 6 %.



Oba kontrakty si pripísali stratu aj za celý týždeň, už štvrtýkrát po sebe, čo sa stalo prvýkrát od decembra minulého roka.



(1 EUR = 0,9754 USD)