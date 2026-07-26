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Ceny ropy v závere týždňa výrazne klesli, v týždni vysoko rástli
Dôvodom sú obnovené vzájomné útoky medzi USA a Iránom, opätovné takmer úplné zastavenie plavby cez kľúčový Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Houston 26. júla (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa výrazne klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles o takmer 4 % pod 97 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie nemenovaných zdrojov, že Čína sa usiluje o obnovenie rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe, uviedla agentúra Reuters. Za celý týždeň si však v dôsledku vývoja v jeho prvých dňoch udržala vysoký rast.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla podľa údajov agentúry Bloomberg na záver piatkového (24. 7.) obchodovania o 3,91 USD (3,88 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 96,78 USD (85,07 eura) za barel. Deň predtým však uzatvorila nad 100 USD/barel, čo je prvá uzávierka nad touto hranicou od mája.
To sa odrazilo na vývoji ceny Brentu za celý týždeň, za ktorý klesla o takmer 10 %. Dôvodom sú obnovené vzájomné útoky medzi USA a Iránom, opätovné takmer úplné zastavenie plavby cez kľúčový Hormuzský prieliv a nový problém, ktorý predstavujú útoky jemenských povstalcov húsíov na plavidlá so saudskou ropou v Červenom mori.
Rovnaký vývoj mala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. V piatok klesla na záver obchodovania o 2,88 USD (3,12 %) a uzatvorila na úrovni 89,31 USD/barel. Za celý týždeň však zaznamenala rast o takmer 8,3 %.
(1 EUR = 1,1377 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla podľa údajov agentúry Bloomberg na záver piatkového (24. 7.) obchodovania o 3,91 USD (3,88 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 96,78 USD (85,07 eura) za barel. Deň predtým však uzatvorila nad 100 USD/barel, čo je prvá uzávierka nad touto hranicou od mája.
To sa odrazilo na vývoji ceny Brentu za celý týždeň, za ktorý klesla o takmer 10 %. Dôvodom sú obnovené vzájomné útoky medzi USA a Iránom, opätovné takmer úplné zastavenie plavby cez kľúčový Hormuzský prieliv a nový problém, ktorý predstavujú útoky jemenských povstalcov húsíov na plavidlá so saudskou ropou v Červenom mori.
Rovnaký vývoj mala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. V piatok klesla na záver obchodovania o 2,88 USD (3,12 %) a uzatvorila na úrovni 89,31 USD/barel. Za celý týždeň však zaznamenala rast o takmer 8,3 %.
(1 EUR = 1,1377 USD)