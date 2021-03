Ceny ropy v závere týždňa výrazne vzrástli

New York 28. marca (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa výrazne vzrástli, pričom cena ropy Brent uzatvorila obchodovanie nad 64,50 USD za barel (159 litrov). Na trhy pôsobili najmä informácie o zvyšujúcich sa problémoch vo svetovom obchode po tom, ako Suezský prieplav, kľúčovú lodnú trasu, zablokovala kontajnerová loď, ktorá začiatkom týždňa narazila na plytčinu.



Za celý týždeň sa však cena Brentu prakticky nemenila a cena WTI zaznamenala pokles o necelé percento. Náladu na trhoch v priebehu týždňa výrazne ovplyvňovala zhoršujúca sa pandemická situácia v Európe, ktorá zvyšovala obavy z obmedzenia dopytu po komodite.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji vzrástla na záver piatkového obchodovania (26. 3.) o 2,62 USD (4,23 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 64,57 USD (54,80 eura) za barel. Aj v porovnaní so záverom minulého týždňa vzrástla, rast bol však minimálny, predstavoval iba štyri centy.



O niečo výraznejší rozdiel medzi týždňami zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI. V závere tohto týždňa vzrástla oproti predchádzajúcej uzávierke o 2,41 USD (4,12 %) a obchodovanie tak uzatvorila na úrovni 60,97 USD/barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho týždňa klesla o 45 centov, čo predstavuje 0,7 %.



(1 EUR = 1,1782 USD)