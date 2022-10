Ceny ropy v závere týždňa výrazne vzrástli, Brent uzatvoril pod 98 USD

New York 8. októbra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere piatkového (7. 10.) obchodovania zhruba o 4 %, pričom uzatvorili na najvyššej úrovni od konca augusta. Zaznamenali rast aj za celý týždeň, pričom tempo rastu bolo najvyššie za zhruba sedem mesiacov. Ceny ropy podporilo najmä rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ znížiť ťažbu najvýraznejšie za viac než dva roky, napriek obavám z recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Ceny ropy rástli v piatok aj napriek posilneniu dolára. Ten reagoval na informácie z USA o vytvorení väčšieho počtu pracovných miest v mesiaci september, než sa predpokladalo. Americké ministerstvo práce v piatok zverejnilo, že v USA vzniklo minulý mesiac 263.000 nových pracovných pozícií, pričom sa očakávalo vytvorenie zhruba 250.000 miest. To dáva americkej centrálnej banke dôvod na ďalšie výrazné zvýšenie úrokových sadzieb.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla na záver piatkového obchodovania o 3,50 USD (3,71 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 97,92 USD (99,95 eura) za barel. Bola to najvyššia cena Brentu na záver obchodovania od 30. augusta.



Cena americkej ľahkej ropy WTI vzrástla k záveru obchodovania o 4,19 USD (4,74 %) a uzatvorila na úrovni 92,64 USD/barel. Aj v tomto prípade to bola najvyššia cena na záver obchodovania od konca augusta, tentoraz od 29. augusta. Navyše v obidvoch prípadoch bol zaznamenaný najvýraznejší týždenný rast cien ropy od marca, keď cena Brentu vzrástla za týždeň o 11 % a cena WTI o 17 %.



Kľúčové pre vývoj na ropných trhoch v tomto týždni bolo rozhodnutie štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom znížiť ťažbu o 2 milióny barelov denne. To predstavuje najvýraznejšiu redukciu od začiatku pandémie nového koronavírusu v roku 2020.



Následkom bude podľa analytika Stephena Brennocka z maklérskej spoločnosti PVM návrat cien ropy v najbližšom období na 100 USD za barel. Aj UBS Global Wealth Management predpokladá, že cena Brentu sa posunie nahor, pričom "v najbližších kvartáloch by mala presahovať 100 USD/barel".



(1 EUR = 0,9797 USD)