Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, cena Brentu prekročila 43 USD/barel

New York 12. júla (TASR) - Ceny ropy v závere týždňa vzrástli o vyše 2 %, pričom cena Brentu prekročila 43 USD za barel (159 litrov). Prispel k tomu najmä najnovší odhad Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) o vývoji dopytu po rope. Rast cien mohol byť ešte výraznejší, rekordné zvýšenie počtu prípadov nákazy novým koronavírusom v USA však tempo rastu pribrzdilo.



IEA v piatok (10. 7.) zvýšila odhad dopytu po rope v tomto roku o 400.000 barelov na 92,1 milióna barelov denne. Ako dôvod uviedla, že v 2. kvartáli bol pokles dopytu miernejší, než pôvodne predpokladala.



Na druhej strane, v rovnaký deň Spojené štáty oznámili rekordný rast počtu nových prípadov nákazy novým koronavírusom, a to o viac než 66.000. Zhoršovanie situácie, čo sa týka pandémie, by mohlo zotavovanie americkej ekonomiky spomaliť.



Nepriaznivo na vývoj cien komodity zapôsobili aj informácie o raste zásob ropy v USA v minulom týždni. Tie sa podľa údajov amerického ministerstva energetiky zvýšili takmer o 6 miliónov barelov, pričom analytici počítali s ich poklesom. A rovnako na ceny ropy negatívne pôsobia správy o rastúcom napätí medzi USA a Čínou, ktorá pohrozila odvetnými krokmi za sankcie USA voči Pekingu za porušovanie práv Ujgurov v provincii Sin-ťiang.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla na záver piatkového obchodovania 43,24 USD (38,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 89 centov (2,10 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla na záver piatkového obchodovania 40,55 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 93 centov, alebo 2,35 %.



Za celý týždeň sa cena ropy Brent zvýšila približne o 1 %. V prípade WTI sa cena za celý týždeň príliš nemenila.