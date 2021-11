Ceny ropy v závere týždňa vzrástli

New York 7. novembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere tohto týždňa zhruba o 3 %, keď na trhy najviac zapôsobilo rozhodnutie zoskupenia OPEC+ pokračovať v dohodnutom tempe zvyšovania ťažby. Spojené štáty pritom požadovali, aby zoskupenie tvorené Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi na čele s Ruskom zvýšilo produkciu omnoho viac.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla v závere piatkového (5. 11.) obchodovania 82,74 USD (71,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,20 USD (2,73 %). Za celý týždeň však cena Brentu klesla zhruba o 2 %. Znamená to týždenný pokles druhý týždeň po sebe.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom uzatvorila piatkové obchodovanie na úrovni 81,27 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,46 USD alebo 3,12 %. Za celý týždeň klesla cena WTI o 2,7 %.



OPEC+ na svojom štvrtkovom (4. 11.) zasadnutí rozhodol, že ťažbu bude aj naďalej zvyšovať podľa dohodnutého plánu, teda od decembra o 400.000 barelov denne. Zoskupenie tak neustúpilo požiadavke Spojených štátov a iných veľkých dovozcov komodity, na ktorých ekonomiky tlačia vysoké ceny ropy, zvýšiť produkciu výraznejšie.



(1 EUR = 1,1519 USD)