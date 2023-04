Ceny ropy v závere týždňa vzrástli

New York 30. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (28. 4.) vzrástli o viac ako 2 %, keďže obchodníci zvažovali ponuku ropy na trhu a vyhliadky krátkodobého dopytu po energii. Za celý týždeň však klesli. Dôvodom sú obavy, že spomalenie globálnej ekonomiky bude mať v priebehu roka veľký vplyv na dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 76,78 USD (69,92 eura). To bolo o 2,02 USD alebo 2,7 % viac ako v predchádzajúci deň. Za sedem dní do piatka sa však cena WTI znížila približne o 1,4 %.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent, ktorý sa v piatok predával posledný deň, vzrástla o 1,17 USD alebo 1,5 % na 79,54 USD za barel, zatiaľ čo za celý týždeň klesla o 1,39 %. Cena oveľa aktívnejšieho júlového kontraktu sa zvýšila o 2,06 USD alebo 2,63 % na 80,33 USD za barel.



Za celý mesiac klesla cena Brentu o menej ako 1 %, zatiaľ čo WTI si pripísala zisk približne 1 %. Išlo o prvé mesačné zvýšenie ceny WTI za pol roka.



(1 EUR = 1,0981 USD)