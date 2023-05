Ceny ropy v závere týždňa vzrástli

New York 7. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (5. 5.) posilnili, celý týždeň však uzavreli tretí týždeň po sebe so stratou. Dopyt po komodite tlmili zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch aj eurozóne, ako aj rastúce obavy zo spomalenia americkej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 71,34 USD (64,77 eura) za barel. To bolo o 2,78 USD alebo 4,1 % viac ako v predchádzajúci deň. Za sedem dní do piatka sa však cena WTI znížila približne o 7,1 %.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 2,80 USD alebo 3,9 % na 75,30 USD za barel, zatiaľ čo za celý týždeň klesla o 5,3 %.



Časť obáv o americkú ekonomiku pomohla zmierniť lepšia než očakávaná štatistika zamestnanosti. Medzi investormi tiež prevládajú očakávania, že na júnovom zasadnutí si Federálny rezervný systém dá pauzu v cykle sprísňovania menovej politiky.



(1 EUR = 1,1014 USD)