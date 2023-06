Ceny ropy v závere týždňa vzrástli, Brent prekročil 76,60 USD/barel

New York 18. júna (TASR) - Ceny ropy koncom týždňa vzrástli približne o 1,5 % a za celý týždeň zaznamenali rast o viac než 2 %. Cena Brentu ukončila piatkové (16. 6.) obchodovanie nad 76,60 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI sa priblížila k hranici 72 USD/barel. Vývoj cien počas týždňa ovplyvnili najmä signály vyššieho dopytu po rope na kľúčovom čínskom trhu, výraznejšiemu rastu však zabránili očakávania ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb najväčšími centrálnymi bankami a informácie o výraznom raste exportu ropy z Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla v závere piatkového obchodovania o 94 centov (1,24 %) a obchodovanie uzatvorila na hodnote 76,61 USD (69,86 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom vzrástla ku koncu obchodovania o 1,16 USD (1,64 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 71,78 USD/barel.



Za celý týždeň zaznamenala cena v obidvoch prípadoch rast o viac než 2 %. Cena ropy Brent sa zvýšila o 2,4 % a cena WTI o 2,3 %.



Ceny komodity ťahali v ostatných dňoch nahor najmä informácie poukazujúce na rast dopytu po rope v Číne. Naznačili to údaje o produkcii čínskych rafinérií za minulý mesiac. Ich produkcia vzrástla v máji medziročne o 15,4 %, pričom dosiahla druhú najvyššiu úroveň v histórii záznamov. Navyše šéf kuvajtskej ropnej spoločnosti Kuwait Petroleum odhaduje, že dopyt Číny po rope bude rásť aj v 2. polroku. Trhy čiastočne podporilo nedávne dodatočné rozhodnutie Saudskej Arábie dobrovoľne znížiť svoju produkciu od júla o milión barelov denne.



Ruský minister energetiky Nikolaj Šulginov v týždni povedal, že "dosiahnutie cien ropy okolo 80 USD za barel je vcelku reálne". Zároveň zopakoval, že ruská produkcia ropy a plynového kondenzátu by tento rok mala klesnúť zhruba o 20 miliónov ton (400.000 barelov denne).



Opačným smerom však na ceny ropy tlačia správy o raste produkcie aj vývozu iránskej ropy. Ako ťažba, tak aj export podľa údajov analytických spoločností vzrástli v máji na 5-ročné maximum. Navyše tlak na ceny zvyšujú aj signály od svetových centrálnych bánk, že v dôsledku vytrvalo vysokej jadrovej inflácie budú vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať.



(1 EUR = 1,0966 USD)