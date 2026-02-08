< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v závere týždňa vzrástli
Autor TASR
New York 8. februára (TASR) - Ceny ropy v závere týždňa vzrástli. Vývoj na trhu ovplyvnili pretrvávajúce obavy z eskalácie napätia v regióne Blízkeho východu po tom, čo rokovania medzi USA a Iránom nepriniesli jednoznačné výsledky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli v piatok (6. 2.) uzavrela na úrovni 68,05 USD (57,70 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 50 centov (0,74 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom uzavrela na hodnote 63,55 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 26 centov, čiže o 0,41 %.
Irán a USA v piatok prostredníctvom ománskych sprostredkovateľov rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat výlučne o jadrovom programe Iránu. USA predtým naliehali, aby témou bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. Pre ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi nebol stanovený žiadny dátum.
Akákoľvek eskalácia napätia medzi USA a Iránom by mohla narušiť tok ropy. Približne pätina celkovej svetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom. Ak by rokovania zmiernili riziko konfliktu, ceny ropy by mohli ďalej klesnúť.
(1 EUR = 1,1794 USD)
