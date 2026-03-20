Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. marec 2026Meniny má Meniny má Víťazoslav a Klaudius
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy v závere týždňa vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
New York 20. marca (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa vzrástli o viac než dva doláre, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 111 USD za barel (159 litrov). Tlak na ceny zvýšili informácie z USA, že americká armáda vyslala na Blízky východ ďalšie tri vojnové lode. To naznačuje, že koniec vojny v regióne, po tom, ako USA a Izrael koncom februára napadli Irán, je v nedohľadne. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 18.43 h SEČ 110,79 USD (95,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,14 USD (1,97 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 98,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,65 USD, alebo 2,77 %.

(1 EUR = 1,1555 USD)
