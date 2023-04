Ceny ropy vo štvrtok ďalej klesajú

Singapur 20. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračovali v poklese, keď trhy prehodnotili svoju prognózu dopytu v tomto roku v reakcii na známky ochladzovania ekonomík a vyhliadok na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb hlavných centrálnych bánk. Aj posilnenie dolára ovplyvnilo ceny ropy.



Béžová kniha amerického Federálneho rezervného systému (Fed) ukázala, že hospodársky rast USA sa v uplynulých týždňoch zmiernil, zatiaľ čo inflácia je stále relatívne vysoká, čo by mohlo viesť k ďalšiemu sprísneniu menovej politiky.



A zároveň údaje o silnej inflácii v Spojenom kráľovstve a eurozóne podporili očakávania, že ich centrálne banky budú ďalej zvyšovať úrokové sadzby.



Rastúce úrokové sadzby a spomaľujúci sa hospodársky rast tak zvyšujú vyhliadky na recesiu v tomto roku, čo by mohlo vážne narušiť dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa vo štvrtok o 7.41 h SELČ predával po 78,36 USD (71,67 eura). To bolo o 88 centov alebo 1,11 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes klesla o 93 centov alebo 1,12 % na 82,19 USD za barel.



(1 EUR = 1,0933 USD)