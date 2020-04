Ceny ropy vo štvrtok dopoludnia vyskočili zhruba o 10 percent

Londýn 2. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok dopoludnia vyskočili až o zhruba 10 %. Trhy tak zareagovali na "optimistické" vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je možné vyriešiť škodlivú cenovú vojnu medzi Saudskou Arábiou a Ruskom a na správu, že si Čína buduje svoje zásoby.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa o 11.26 h SELČ predával po 22,29 USD (20,38 eura). Bol tak o 1,98 USD alebo 9,75 % drahší ako v predchádzajúci deň, keď sa cena kontraktu znížila o 0,8 % na 20,31 USD/barel.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent do 11.26 h stúpla o 2,53 USD alebo 10,23 % na 27,27 USD za barel len deň po tom, čo sa prepadla o 6,1 % na 24,74 USD/barel.



Prvý štvrťrok bol zlý pre finančné trhy a zvlášť pre ropu, ktorú okrem pandémie nového koronavírusu zasiahla aj rusko-saudská cenová vojna. Moskva totiž odmietla od 1. apríla ešte viac zredukovať ťažbu, ako navrhla Saudská Arábia, líder Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Na konci marca pritom vypršala aj predchádzajúca dohoda najväčších svetových producentov o limitoch na ťažbu s cieľom podporiť ceny ropy v čase, keď sa dopyt pre pandémiu znižuje a zásoby ropy v skladoch stúpajú.



Americká WTI stratila v 1. štvrťroku 66,5 %, čo je najväčšia kvartálna percentuálna strata v histórii zbierania týchto údajov od marca 1983. Cena Brentu sa v uplynulom štvrťrok prepadla o 65,6 %, čo bol tiež najväčší štvrťročný pokles v histórii záznamov.



Vo štvrtok však svitla na trhu nová nádej na vyriešenie aspoň jedného z problémov, ktorým priemysel čelí. "Dôverujem obom, že to dokážu vyriešiť," povedal Trump v stredu (1. 4.) na tlačovej konferencii v Bielom dome o cenovej vojne medzi Ruskom a Saudskou Arábiou.



Uviedol tiež, že plánuje stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi amerického ropného priemyslu, ktoré sa podľa denníka Wall Street Journal má uskutočniť v piatok (3. 4.). "Nechceme prísť o naše veľké ropné spoločnosti," povedal Trump.



Dodal, že hovoril ako s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, tak so saudským princom Muhammadom bin Salmánom na túto tému.



No zatiaľ nebadať medzi nimi žiadny krok alebo zmierenie, uviedol Stephen Innes, hlavný stratég pre globálne trhy v spoločnosti AxiCorp. Ale hrozba intervencie alebo nejakej koordinovanej globálnej dohody podľa neho spôsobili, že sa ceny ropy vo štvrtok vydali opačným smerom, ako sa čakalo.



Agentúra Bloomberg News v separátnej správe uviedla, že Čína využíva nízke ceny ropy na budovanie zásob. Odhaduje, že Čína môže v priebehu roka kúpiť ďalších 100 miliónov barelov ropy.



Americký Federálny úrad pre energetiku (EIA) zase v stredu informoval, že zásoby ropy v USA za týždeň do 27. marca vzrástli, už 10. týždeň po sebe, a to o 13,8 milióna barelov. Analytici pritom očakávali, že stúpnu o 4,6 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0936 USD)