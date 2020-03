New York 5. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli. Dôvodom sú obavy z nového koronavírusu a jeho vplyvu na svetovú ekonomiku. Vírusom COVID-19 sa už nakazilo 95.000 ľudí vo viac ako 80 krajinách sveta a spôsobil vyše 3200 úmrtí.



Ale nižší, ako bol očakávaný nárast zásob ropy v Spojených štátoch minulý týždeň, ako aj dohoda členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o ďalšom znížení ťažby do určitej miery pomohli obmedziť pokles cien ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa vo štvrtok o 19.32 h SEČ predával po 46,15 USD (41,25 eura). To bolo o 63 centov alebo 1,35 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 90 centov alebo 1,76 % na 50,23 USD za barel.



(1 EUR = 1,1187 USD)