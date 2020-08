New York 20. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli o viac ako 1 %. Trhy tak zareagovali na správy o nadmerných dodávkach ropy od aliancie OPEC+ a zároveň nečakaný nárast nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA, ktorý signalizuje spomalenie zotavovania ekonomiky z tzv. koronakrízy.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom (OPEC+) podľa nemenovaných zdrojov potrebujú vyriešiť problém s nadmernými dodávkami o viac ako 2 milióny barelov ropy denne. A to v čase, keď mnohí z ich odberateľov čelia druhej vlne pandémie nového koronavírusu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 18.17 h SELČ predával po 42,43 USD (35,81 eura). To bolo o 50 centov alebo 1,16 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 64 centov alebo 1,41 % na 44,73 USD za barel.



(1 EUR = 1,1850 USD)