Singapur 2. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keďže investori zarobili na jej nedávnom zdražovaní a teraz vyčkávajú na stretnutie kľúčových producentov neskôr v priebehu dňa. Špekuluje sa pritom, že Saudská Arábia môže zvýšiť produkciu ropy v reakcii na naliehanie Spojených štátov.



Podľa londýnskych novín Financial Times je Saudská Arábia pripravená zvýšiť svoju produkciu ropy, ak ťažba v Rusku výrazne klesne v dôsledku nových sankcií Západu. Noviny s odvolaním sa na zdroje oboznámené s situáciou napísali, že zvýšenie produkcie naplánované na september sa presunie na júl a august.



Iní experti však očakávajú, že aliancia OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na čele so Saudskou Arábiou a ďalší veľkí producenti vrátane Ruska, ponechá svoju ťažobnú politiku nezmenenú.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 7.30 h SELČ predával po 113,08 USD (105,56 eura). To bolo o 2,18 USD alebo 1,89 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,04 USD alebo 1,75 % na 114,25 USD za barel.



(1 EUR = 1,0712 USD)