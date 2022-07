New York 21. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keďže agresívnejšie ako očakávané sprísnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) a väčšie zásoby benzínu v USA vyvolali obavy o dopyt, hoci obnovenie transportu plynu z Ruska do Nemecka zmiernilo problémy s jeho dodávkami.



ECB sa pripojila k ostatným centrálnym bankám a vo štvrtok zvýšila kľúčové úrokové sadzby o 50 bázických bodov, čo bolo viac ako o 25 bázických bodov, o ktorých hovorila minulý mesiac.



Trh s ropou znepokojil tiež väčší než očakávaný nárast zásob benzínu v USA minulý týždeň. To vyvolalo obavy z dopytu počas rušnej letnej motoristickej sezóny.



Aj problémy so šírením ochorenia COVID-19 v Číne brzdia jej ekonomiku, ktorá podľa prieskumu agentúry Bloomberg tento rok vzrastie o menej ako 4 %.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 18.53 h SELČ predával po 96,94 USD (95,05 eura). To bolo o 2,94 USD alebo 2,94 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,35 USD alebo 2,20 % na 104,57 USD za barel.



(1 EUR = 1,0199 USD)