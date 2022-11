New York 3. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli a pokles zaznamenali aj širšie trhy. Je to reakcia na vyhlásenie predsedu amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella, že úrokové sadzby centrálnej banky ešte stúpnu a budú vyššie, ako sa pôvodne predpokladalo. To zatienilo aj obavy zo sprísnenia na strane ponuky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Powell v stredu (2. 11.) povedal, že je "veľmi predčasné uvažovať o pauze" po tom, ako Fed opäť zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na rozpätie od 3,75 % do 4 %. Pripustil síce, že čoskoro môže dôjsť k spomaleniu zvyšovania úrokov Fedu, ale nie k zastaveniu ich ďalšieho rastu. Výsledkom bude väčší nárast úrokov, ako sa pôvodne očakávalo.



Dolár vo štvrtok opäť vzrástol, čím sa komodity ocenené v dolároch stali menej atraktívne. Obchodníci sa pritom vyhýbajú rizikovým aktívam, ako sú teraz akcie a ropa.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 19.04 h SEČ predával po 88,32 USD (90,56 eura). To bolo o 1,68 USD alebo 1,87 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,29 USD alebo 1,34 % na 94,87 USD za barel.



(1 EUR = 0,9753 USD)