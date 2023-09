Houston 7. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli. Neisté vyhliadky spotreby v Číne totiž zatienili najnovšiu týždennú správu americkej vlády, ktorá ukázala vysoký dopyt po rope.



Americká ropa WTI s októbrovým kontraktom sa o 18.18 h SELČ predávala so stratou 36 centov alebo 0,41 % po 87,18 USD (81,40 eura) za barel (159 litrov). Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 47 centov alebo o 0,52 % na 90,13 USD za barel.



Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň znížili o 6,3 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. To znamená, že klesli už štvrtý týždeň po sebe. Za posledný mesiac už padli o viac ako 6 %, keďže rafinérie pracujú vo vysokom tempe, aby udržali krok s globálnym dopytom.



Ceny čierneho zlata začiatkom týždňa prudko stúpli. Saudská Arábia a Rusko, teda dvaja najväčší svetoví vývozcovia, totiž predĺžili dobrovoľné obmedzenie dodávok ropy až do konca roka.



(1 EUR = 1,071 USD)