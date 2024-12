Singapur 19. decembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli po tom, ako americký Federálny rezervný systém (Fed) naznačil, že v roku 2025 spomalí tempo znižovania úrokových sadzieb. To by mohlo spomaliť aj ekonomický rast a znížiť dopyt po palivách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) sa vo štvrtok o 7.31 h SEČ predával po 70,19 USD (66,87 eura). To bolo o 39 centov alebo 0,55 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 25 centov alebo 0,34 % na 73,14 USD za barel.



(1 EUR = 1,0496 USD)