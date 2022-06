New York 9. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne klesli po tom, čo v častiach Šanghaja zaviedli nové blokády spojené s ochorením COVID-19. Stále sa však pohybujú blízko trojmesačných maxím.



Ropa si pripísala menšie straty aj napriek tomu, že z Číny prišli pozitívne správy o obchode, kde bol export v máji silnejší, než sa očakávalo.



Oveľa dôležitejšou bola však pre trhy správa, že v Šanghaji opäť zavreli jeden okres. To oživilo obavy z ďalšieho oslabenia ekonomickej aktivity v Číne pre jej politiku nulovej tolerancie ochorenia COVID-19.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 19.14 h SELČ predával po 121,81 USD (110,62 eura). To bolo o 30 centov alebo 0,25 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 18 centov alebo 0,15 % na 123,40 USD za barel.



(1 EUR = 1,0743 USD)