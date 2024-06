New York 20. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne vzrástli, keď čerstvé údaje o ochladzovaní trhu práce v USA posilnili nádeje, že Federálny rezervný systém (Fed) by mohol ešte tento rok znížiť úrokové sadzby. Poháňali ich aj obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe a prerušenia dodávok z regiónu, ako aj údaje o poklese zásob komodity v USA minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Federálny úrad pre energetické informácie (EIA) vo štvrtok oznámil, že zásoby ropy v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom komodity, sa v týždni do 14. júna 2024 znížili o 2,55 milióna barelov. Tento údaj prekonal odhady trhu, ktorý očakával ich pokles o 2 milióny barelov.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 18.24 h SELČ predával po 81,85 USD (76,36 eura). To bolo o 28 centov, alebo 0,34 %, viac ako deň predtým na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 40 centov, alebo 0,47 %, na 85,47 USD za barel.



(1 EUR = 1,0719 USD)