New York 28. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok podvečer klesli. Medzi investormi totiž prevážili obavy, že kľúčové západné ekonomiky budú udržiavať vysoké úrokové sadzby, aby skrotili tvrdohlavo veľkú infláciu čiastočne poháňanú vysokými nákladmi na energie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nárast cien ropy vo štvrtok ráno odzrkadľoval zníženú ponuku a pokles zásob, uviedli analytici. No vzhľadom na to, že sa cena Brentu začala približovať k 100 USD za barel, narastajú obavy, že centrálni bankári budú nútení ponechať úrokové sadzby vysoké dlhší čas, aby utlmili infláciu.



"Investori vedia, že vyššie ceny ropy poškodia ekonomiku, nehovoriac o strachu z úrokových sadzieb, ktoré zostanú vyššie dlhšiu dobu," povedal Naeem Aslam zo Zaye Capital Markets.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 18.12 h SELČ predával po 92,70 USD (87,96 eura). To bolo o 98 centov alebo 1,05 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 65 centov alebo 0,67 % na 95,90 USD za barel.



(1 EUR = 1,0539 USD)